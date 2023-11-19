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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 23-24 Kasım’da düzenleyeceği ‘+0.5 Akdeniz’in Geleceği’ çevre çalıştayında, sürdürülebilir bir dünya için atılan adımların önemine dikkat çeken Dönüştüren Kadınlar Platformu, ‘Dönüştüren Sahne’nin ilk etkinliğini gerçekleştirecek.ANTALYA (İGFA) - Doğa ve çevre programları yapımcısı, çevre aktivisti Güven İslamoğlu’nun konuk olarak katılacağı Dönüştüren Sahne, DG Doğru Geri Kazanım CEO’su Nagihan Yılmaz ve Elvana Formeo kurucusu diyetisyen Elvan Odabaşı moderatörlüğünde, 23 Kasım Perşembe saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Çevreye ve iklime duyarlı bir yaşam odağında gerçekleşecek sohbetin ardından Türkiye’de ve pek çok ülkede verdiği konserlerle dikkat çeken keman sanatçısı Canan Anderson konser verecek.

Dönüştüren Kadınlar Platformu, enerji üretimi, endüstriyel faaliyetler, tarım ve atık sorunlarının dünyayı giderek daha fazla tehdit ettiği günümüzde, Nagihan Yılmaz öncülüğünde kuruldu.insanları bu konuda farkındalık sahibi olmaya çağıran platform, evde, mutfakta, sağlıkta ve hayatta dönüşümü destekleyen herkesi çatısı altında toplayarak, geri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.