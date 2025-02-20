Türkiye'de yaş meyve sebze sektörünün lideri Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geleneksel pazarlarda güçlenmek ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Birlik; Polonya ve KKTC'de narenciye sektörüne yönelik üst düzey ziyaretler yaptı.KKTC (İGFA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin Ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatının 353,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ocak ayı verilerine göre Akdeniz Bölgesi'nin 173,8 milyon dolar dış satıma imza attığını belirten AKİB Başkanı Ferhat Gürüz, birlik olarak sektör ihracatına yüzde 49 düzeyinde destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin geleneksel pazarlarda güçlenmek ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirten AKİB Başkanı Ferhat Gürüz; Polonya'da tanıtım zirvesi düzenlediklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) narenciye sektörüne yönelik üst düzey ziyaretler yaptıklarını ve incelemelerde bulunduklarına dikkat çekti.

3,4 MİLYAR DOLARLIK POLONYA PAZARINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

AKİB Başkanı Ferhat Gürüz, “Yıllık yaklaşık 3,4 milyar dolar yaş meyve sebze ithal eden Polonya'da 23 Ocak'ta Ticaret Bakanlığı'nın Turquality Yurt Dışı Tanıtım Destekleri kapsamında “Fresh From Türkiye” mottosuyla Türkiye - Polonya Yaş Meyve Sebze Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Geçen yıl 120,6 milyon dolar yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz Polonya'da Türk ürünlerini tanıtmak, sevdirmek, Polonya mutfaklarına ve restoran menülerine taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Polonya'nın üst düzey yöneticileriyle yaptığımız istişarelerin yanı sıra bu ülkedeki lider süper market zincirlerinin yöneticileri, büyük ithalatçı firmaların temsilcileri ve sektör profesyonelleri ile yaptığımız görüşmelerde mevcut iş birliklerini geliştirdik ve yeni fırsatları değerlendirdik.” dedi.

KKTC'DE NARENCİYE SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Narenciye sektöründe uzun hasat dönemi sayesinde üretim avantajlarına sahip olan KKTC'de bu ürün grubunda ticaretin gelişmesi adına faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Başkan Ferhat Gürüz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Hatay'da istişare toplantısı yaptıklarına dikkat çeken AKİB Başkanı Gürüz; deprem felaketinin sektöre etkileri, afet sonrası üretim ve ihracatın sürdürülebilir olması için sağlanan destekler ile güncel sorunların ele alındığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın yaş meyve ve sebze ihracatını ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik Yeni Pazar Çalışma Grubu kurduğunu aktaran AKİB Başkanı Ferhat Gürüz; ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile yaş meyve sebze ihracatçı birliklerinin temsilcilerinin ocak ayının son haftasında bir araya geldiğini, yeni pazar olabilecek ülkelerin tespiti ve hali hazırda yeni pazarlama çalışmalarının değerlendirildiğini söyledi.

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT RUSYA IRAK VE ROMANYA'YA

Yılın ilk ayında Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatını; ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren AKİB Başkanı Ferhat Gürüz, “Bu yılın Ocak ayında 428 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüz; en çok mandalina, domates ve limon ihraç etti. Mandalinada 93,1 milyon dolar, domateste 50,2 milyon dolar ve limonda 46,5 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde güçlü artışlar sağladığımız ürünler patates, hıyar, limon, nar, ayva ve greyfurt oldu.

Ocak ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeleri incelediğimizde Rusya, Irak ve Romanya listenin ilk üç sırasında yer aldı. Rusya'ya 64,4 milyon dolar, Irak'a 53,6 milyon dolar, Romanya'ya 36 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri Ukrayna, Almanya, Polonya, Bulgaristan ve Hindistan takip etti. İhracatta en güçlü performans artışlarını yakaladığımız ülkeler ise sırasıyla Ukrayna, Sırbistan, Moldovya, Romanya ve Azerbaycan oldu.” dedi. Ata SEVGİ AjansCANKA