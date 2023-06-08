AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş bünyesinde çalışan işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle AKEDAŞ Ana Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptılar.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İşçiler adına basın açıklaması yapan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İş) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu: “İşçilerimizin huzurunu kaçırmasınlar. Bizim huzurumuz kaçarsa, onlarınki de kaçar. Çünkü aldığımız para geçinilebilecek bir para değil” dedi.

1 Mart 2023 tarihinde başlayan ve 3 yılı kapsayacak olan 4. Dönem TİS görüşmelerinin 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan toplantısından da istenen sonucu alamadıklarının altını çizen Genel Başkan Kabaloğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“İşçilerimiz her şartta, her koşulda görevlerinin başında oldular. Arkadaşlarımız en son yaşadığımız Asrın Felaketinde bile çocuklarını, yakınlarını defin eder etmez görevlerinin başına döndüler. Fakat AKEDAŞ’ın emekçilerin hakkını vermemesi onlara bir deprem daha yaşatmıştır. AKEDAŞ’ın birinci altı ay için yüzde dokuz zam teklif etmesi kabul edilemez. Dolayısıyla acilen, işçi kardeşlerimizin yararına olacak şekilde revize bekliyoruz.”

AKEDAŞ’ta görev yapan kalabalık bir grubun katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun yanısıra, TES-İŞ Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eşref Erden, Kahramanmaraş Şube Başkanı Kadir Özdemir de katıldı.