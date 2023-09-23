Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nu ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Akhisar ilçesinde yapımına başlanan ve yapılacak olan 6 projenin müjdesini veren Başkan Ergün, Akhisar Bisiklet ve Yürüyüş Yolu-Peyzaj Alanı Düzenlemesi, Gürdük Barajı, Akhisar İtfaiye Amirliği, Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi, 631 Sokak (Ring Yolu) ile Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Altyapı Çalışması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş, Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ve parti yöneticileri de yer aldı. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Ergün, Yenişehirlioğlu’na Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Doç. Dr. Nejdet Bilgi tarafından hazırlanan ‘Çarşının Öyküsü Manisa’ adlı kitabı armağan etti. Konuklarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ergün, Akhisar ilçesine yönelik yapılacak ve yapımına başlanan projeler noktasında önemli açıklamalarda bulundu.

Akhisar Bisiklet ve Yürüyüş Yolu-Peyzaj Alanı Düzenlemesi

Akhisar ilçesindeki demiryolunun şehir dışına alınması nedeniyle ilçe merkezinden geçen demiryolu güzergahının boşa çıktığını aktaran Başkan Ergün, “Şehir merkezini boydan boya kat eden bu alanı Akhisarlı hemşehrilerimize yakışır bir şekilde yenilemek için gerekli planlamaları yaptık. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, modern aydınlatmalar, dinlenme alanları, oturma grupları, şarj istasyonları ve bisiklet park alanları yapacağız. Ekiplerimiz, şuan yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak üzere. Akabinde yapım ihalesine geçeceğiz. Akhisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gürdük Barajı

Akhisar ilçesine içme suyu, sulama ve taşkın koruma amaçlı inşa edilen Gürdük Barajı’nın tamamlandığını belirten Başkan Ergün, “Barajdan ilçemize içme suyu verilmesi için DSİ 2. Bölge Müdürümüz Sayın Saadettin Ceylan ile geçtiğimiz hafta protokolümüzü imzaladık. Bu protokolle Akhisar’ımızın en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını garanti altına almış olacağız. Barajın devreye alınmasıyla Manisa tarihinin ilk içme suyu barajını kazandırmak da bizlere nasip oldu. İsale hatları ve arıtma tesisi yapılmasının ardından ilçemize içme suyunu bu barajdan sağlayacağız. Bu önemli çalışma nedeniyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta’ya, Bölge Müdürümüz Sayın Saadettin Ceylan’a ve ilgili teknik ekiplerine, ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Akhisar İtfaiye Amirliği

Akhisar ilçe merkezindeki mevcut itfaiye amirliği binasının depremlerden zarar gördüğünü hatırlatan Başkan Ergün, “Biz de buraya Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi planlamamızı yapmış ve yeni itfaiye amirliğimizin projelerini hazırlamıştık. Akhisar Belediyesi Fen İşleri Şantiye binası karşısında bulunan alan ilçe belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyemize tahsis edildi. 3 bin 689 metrekare alan üzerinde bin 125 metrekare kapalı alana sahip yeni itfaiye amirliği binamızın yapımına da hayırlısıyla başladık” dedi.

Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi

Akhisar gençliğine Gençlik Merkezi müjdesi de veren Başkan Ergün, “Mevcut itfaiye amirliğimizin yerine inşa edeceğimiz Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi’nin de ihalesini gerçekleştirdik. Binamızı; bodrum + zemin kat + 4 kat olarak projelendirdik. 6 bin 950 metrekare olarak planlanan hizmet binamızın içerisinde kafeterya, idari birimler, sınıflar, birebir ders odaları, müzik, seramik, resim ve dans atölyeleri, müzik stüdyoları ve bilgisayar sınıfları yer alacaktır” diye konuştu.

631 Sokak (Ring Yolu)

Akhisar ilçesinde yapımına başladıkları ring yolunun son aşamasına geldiklerini de ifade eden Başkan Ergün, “Bu etapta, Eski İstanbul Yolunun böldüğü ilçemizin Doğu ve Batı kısmını birleştirecek olan 631 Sokak’ta Prestij Cadde düzenlemesine ve kavşak çalışmasına başlayacağız. Daha önce ring yolunun bağlantısı olan Hüseyin Eryüksel Kavşağı’nı ilçemize kazandırmıştık. Şimdi de ring yolunun İstanbul asfaltına diğer çıkışı olan otogarın bulunduğu bölgeye kavşak ve prestij cadde yapacağız. TEDAŞ tarafından elektrik kablolarının yer altına alınmasına takiben Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca 631 Sokak’ta yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları ivedilikle tamamlanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Altyapı Çalışması

MASKİ tarafından Akhisar ilçesindeki Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu, kanalizasyon hattı ve paket terfi merkezi kurulması projesinin 14 Ağustos 2017 tarihinde tamamlandığını daha sonra yasal süreçlerin ortaya çıktığını belirten Başkan Ergün, “Projenin onay tarihi olan 14 Ağustos 2017 tarihinden sonra ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Ancak hattın bir kısmının şahıs arazisinden geçmesi ve tapu sahibinin izin vermemesinden kaynaklı sorun oluşmuştur. MASKİ Genel Müdürlüğümüz de kamu yararını gözeterek hemen harekete geçmiş ve kamulaştırma için mahkemeye başvurmuştur. Başvurumuz sonucunda kamulaştırma talebimiz ilgili mahkeme tarafından kabul görmüş ve 6 Eylül 2023 tarihinde tescillenmiştir. Mahkemeden çıkan sonucun ardından, hemen ekaptan ihale günü alınması için MASKİ’nin ilgili dairesi çalışmalara başlamıştır. Akhisar sanayi sitesi esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Karaosmanoğlu Projesine Yeni Başlamadık”

Projenin gecikmesinin nedenlerini de paylaşan Başkan Ergün, “Şunu da belirtmek isterim ki; “şimdi mi aklınıza geldi”, “kaç senedir neredeydiniz” gibi kamuoyunda tarafımıza haksız eleştiriler yapıldı. Yukarıda da söylediğim gibi projenin onayı 2017 tarihidir. Yani biz bu işi yeni yapmadık. Ancak, gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse MASKİ’nin projelerinde bulunduğu yerden kaynaklı bu tür aksaklıklar çıkmakta, kanuni süreçler uzamakta, dolayısıyla hizmetin gelmesi gecikmektedir. Bunu da hemşehrilerimizin bilgilenmesi açısından özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Teşekkür

Açıkladıkları müjdelerin Akhisar’a hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: “17 ilçemizde her zaman hemşerilerimizin ihtiyacı olan çalışmaların içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı hayata geçirirken bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, değerli bakanlarımıza, Cumhur İttifakı milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Verdiğimiz müjdelerin Akhisar’ımıza hayırlı olmasını diliyor, bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.”

“Büyükşehir başta olmak üzere belediyelerimiz gayretle çalışıyor”

Başkan Ergün’e teşekkür eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da, “Malumunuz, Cumhur İttifakı olarak bütün Türkiye’de elimizden geleni ardımıza koymaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu birlikteliği Allah bozmasın. Genel Başkanlar düzeyinde devam eden bu enerji, Türkiye sathına yayıldı. Önemli olan güçleri birleştiriyor olmak, hizmette yarışıyor olmak ve hayırlı çalışmalarımızı vatandaşların hizmetine sunmak. Bu noktada belediyelerimiz elinden gelen gayreti zaten gösteriyorlar. Önümüzde malumunuz yerel seçimler var. Yerel seçimlere belediyelerimiz planlarıyla programlarıyla çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere gayretli çalışmalarını sürdürüyorlar. Bize düşen vazife siyasiler olarak bu gayretli çalışmaların Ankara ayağını takip etmek. Tıkanan yerleri derleyip toparlayıp açmak ve bu faydalı çalışmalarla halkımızı buluşturmak. Allah gücümüzü arttırsın, daim etsin inşallah. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara fırsat vermesin” diye konuştu.