Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar’a 30 milyon TL’lik yatırımla kazandırılan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda Akhisarlılarla buluştu. İlçeye kazandırılan sosyal yaşam alanında hoşça vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin 35 bin metrekarelik alanda bulunan Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda yaptığı yenileme çalışmalarının ardından bölge, Akhisarlıların ikinci adresi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, ilçe ziyareti kapsamında bulunduğu Akhisar’da, parkta vakit geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Parkta vakit geçiren vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün’e, Akhisarlılar yakın ilgi gösterdi. Parkta oyun oynayarak vakit geçiren çocukları da hediyelerle sevindiren Başkan Ergün’e Akhisarlı vatandaşlar Şehit Necdi Şentürk Parkı düzenlemesi nedeniyle teşekkür etti