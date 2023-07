Banvit BRF’in hayata geçirdiği “Akıllı Çocuk Sofrası” projesi danışmanlarından Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak çocukların yiyeceklerini hazırlarken nelere dikkat edileceği ve gıda israfının nasıl önlenebileceğine yönelik önerileri paylaştı.BURSA (İGFA) - Toplumsal yatırımlarında doğru beslenme ve gıda israfının önlenmesi konusuna odaklanan Banvit BRF bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiği Akıllı Çocuk Sofrası (AÇS) projesi kapsamında farkındalık yaratma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

AÇS Danışmanlarından Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak gıda israfını azaltmanın ipuçlarını paylaştı.

Koçak “Çocuklar ne zaman doyar?” başlıklı makalesinde çocukların da bir birey olduğunu unutmamak gerektiğini ve sevdikleri veya sevmedikleri alternatifler olabileceğini belirterek şunları yazdı:

“Yemek saatlerini savaşa çevirmeyin, kazanan veya kaybeden durumunda olmayın. Bu durumun gıda israfını da önemli ölçüde etkilediğini göz önünde bulundurun. Çocuklarınızı yemek yeme konusunda zorlamayın, çocuğunuza güvenin, ne kadar yemek istediğine o karar verebilir, çocuğun yemek seçimi her gün farklı olabilir, bir gün aşırı iştahlı olup diğer gün hiçbir yemekle ilgilenmeyebilir. Hangi yemeğin ne zaman pişeceği anne-babanın kararı olabilir ama ne kadar yemek istediği çocuğunuzun kararıdır. Çocuklar 1- 2 öğün eksik yediğinde açlıktan ölmezler, bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyin. Çocuğunuza yalvarmak veya ödüller vermek yerine yeni yiyecekler sunun ve sabırlı olun. Sunduğunuz tercihlerin aynı gruptan olmasına özen gösterin. Bezelye veya ıspanak alternatifini sunabilirsiniz ama bezelye veya puding derseniz kazanan büyük ihtimalle tatlı olacaktır".



Mutfakta dengeli seçimler ve alternatifler bulundurmanın önemine değinen Koçak, 5 besin grubunun (1- Süt / yoğurt, 2- Et / balık / tavuk, 3- Ekmek / pilav / makarna / çorba 4- Sebze ve 5- Meyve) her gün tüketmesine özen gösterilmesi gerektiğine de dikkat çekti ve önerilerde bulundu.

Koçak, yazısında, “Beslenme planına 1-2 gün nohut veya barbunya gibi baklagiller ekleyin bunların kıymalı veya tavuklu pişirin, bitkisel ve hayvansal protein dengesini sağlayın. Mümkün olduğunca sütü, yoğurdu, meyveyi ayrı ayrı verin, ama çocuğunuz bu besinleri birlikte yemekten hoşlanıyorsa meyveli süt veya meyveli yoğurt karışımı hazırlayabilirsiniz. Sebzeyi de tatları ayırt edebilmesi için tek tek verin ancak yemekte zorlanırsa çorbaların içinde de kullanın. Özellikle tabak süslemelerini renkli sebzelerle yaparsanız tüketimleri daha eğlenceli olacaktır" ifadelerini kullandı.