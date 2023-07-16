Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kaliteyi artıracak, yolculara önemli bir kolaylık sağlayacak yeni hizmeti ‘akıllı durakları’ devreye aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Toplu taşımada kaliteyi artıracak, yolculara büyük bir kolaylık sağlayacak ‘akıllı duraklar’ kent merkezinde devreye alındı. Akıllı durak sayısı 22’ye ulaştı.

Akıllı sistem ilk olarak Sakarya Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi, Adapazarı Çevre Yolu, Kampüs Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, Karaağaç Bulvarı, Serdivan 2. Cadde ve Karaman Yolu gibi toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı noktalarda hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, akıllı duraklardaki LED ekranlarda yolcular, otobüslerin mesafesini, tahmini durağa ulaşma sürelerini anlık olarak görülebildiğini kaydetti.

Sakarya’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek, teknolojinin son ürünlerini kullanarak vatandaşlara en kaliteli hizmeti sağlamak adına çalıştıkları belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilielri, "Devreye aldığımız akıllı duraklar sayesinde yolcuların araçlar ve güzergâh hakkında bilgi almasını sağladık. Telefon uygulaması veya internet sayfasına erişim erişim sağlamak zorunda kalmadan duraklardaki LED ekranlardan kolayca bilgi alınmasını sağlayan akıllı duraklarımızı birçok noktada devreye aldık. Çalışma ilk etapta 22 durakta uygulandı. Yakında şehir genelinde hizmete başlayacak. Ulaşımda maksimum memnuniyet için üretmeye, mesai harcamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.