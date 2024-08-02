Türk şirketi ISSD tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı trafik yönetim sistemine bağlı akıllı kavşaklar, değişen koşullara hızla yanıt verebiliyor. ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, bu yenilikçi sistemin sağladığı faydalarla akıllı kavşakların hayat kurtardığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka destekli akıllı kavşaklar, ambulanslar ve polis arabaları gibi acil durum araçları için sinyalleri önceliklendirebiliyor.

ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Akıllı kavşaklarımız, bisikletliler ve yayalar için geçiş sürelerinde proje aşamasında olan bir çalışmamız da var. Bu sayede, trafik güvenliğini her koşulda maksimum seviyede tutabiliyoruz" dedi.

ACİL DURUMLARDA YÜZDE 30 DAHA HIZLI MÜDAHALE

Akıllı kavşak teknolojisinin, acil durum müdahale sürelerini yüzde 30 oranında azalttığını belirten Yüzbaşıoğlu, bu tür teknolojilerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla birlikte şehirlerin yeni veri yönetimi ve analizi imkanlarına kavuşacağını ifade etti.

Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

“Öncelikli geçiş hakkına sahip aracı algılayan sistemimiz, ilgili aracın kavşakta beklemeden devam edebilmesi için bir dizi akıllı teknoloji kullanarak trafiği optimize etmektedir. Bu sistem, öncelikli aracın geldiği yöndeki sinyalizasyon süresini otomatik olarak ayarlayarak, trafiğin daha akıcı ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Algılama teknolojileri kameraları kullanarak öncelikli aracın konumunu ve yönünü tespit eder. Bu bilgiler ışığında sinyalizasyon cihazları anlık olarak yeniden programlanır ve öncelikli araca geçiş üstünlüğü tanınır. Böylece, acil durum araçları veya belirli bir görevi olan özel araçlar, trafik yoğunluğuna takılmadan hızlı ve kesintisiz bir şekilde yollarına devam edebilirler. Böylece hem trafik akışını iyileştirir hem de öncelikli araçların görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanır.”

Yüzbaşıoğlu, akıllı kavşaklardan elde edilen verilerin kavşak tasarımlarının iyileştirilmesinde kullanılabileceğini belirterek, "Bu veriler, şehirlerin trafik akışını daha güvenli ve verimli hale getirmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, şehir planlamacıları ve trafik mühendisleri, bu bilgileri kullanarak daha bilinçli kararlar alabilecekler. ISSD’nin geliştirdiği bu akıllı kavşak teknolojisi, yalnızca şehirlerdeki trafik akışını düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda acil durum araçlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayarak hayat kurtarıyor. Bu teknoloji, şehirlerin altyapı ve trafik yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip” diye konuştu.