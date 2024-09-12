Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Akıllı KOBİ Tekirdağ Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleşti.TEKİRDAĞ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Akıllı KOBİ Tekirdağ Dijital Dönüşüm Konferansı” gerçekleştirildi. Bu yılın dördüncü, serinin yedinci etkinliği olan konferansta; KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, KOBİ'ler için sürdürülebilir gelecek, dijital iş servisleri, e-ticarette başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme, e-ihracatta yeni fırsatlar ve sanayide otomasyon konuları masaya yatırıldı.

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin ve Mastercard'ın ana; PayTR'nin platin; Logo Yazılım, BIS Çözüm ve Eclit'in altın sponsorluğunda; EBRD ve JP Morgan'ın destekleriyle gerçekleştirilen konferansta, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı panellerde KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve sektörler özelinde faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmacılarından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay “KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak, verimliliklerini yükseltmek ve küresel pazarlara açılmalarını sağlamak için dijitalleşme artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bölgemizdeki KOBİ'ler, sadece Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarlarda da rekabet edebilme potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmesi için dijitalleşmeye odaklanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu bağlamda, Akıllı KOBİ Platformu, Tekirdağ'daki KOBİ'lerimizin dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak dijitallleşme süreçlerinde KOBİ'lerimizin yanındayız,” ifadelerini kullandı.

Konferansın açılış konuşmacılarından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, dijital dönüşümün KOBİ'ler için önemine vurgu yaparak, "Dijitalleşme, günümüz iş dünyasında rekabetçi kalabilmenin anahtarı haline gelmiştir. KOBİ'lerimizin bu dönüşüm sürecine ayak uydurması, sadece yerel pazarda değil, küresel pazarda da varlık gösterebilmeleri için kritik öneme sahiptir. Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek ve yeni pazarlara erişim sağlamak bu hedeflerden sadece birkaçıdır. Teknolojinin sunduğu bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini sağlayacaktır. Teknolojilerin hızla değişmesi ve gelişmesi, özel sektör üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Bu değişimden en fazla etkilenen kesim ise KOBİ'ler. KOBİ'lerimizin bu dijitalleşme yolculuklarında çözüm üretmek amacıyla, KOBİ'lerle teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren Akıllı KOBİ Platformu'nu TOBB hayata geçirdi. Amacımız, bu platform aracılığıyla KOBİ'lerle teknoloji tedarikçileri arasında güveni ve iletişimi TOBB çatısı altında sağlamak," dedi.

