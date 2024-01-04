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Uyguladığı projelerle Türkiye’ye örnek olan ve bu alandaki projeleri birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, Akıllı Şehirler Ulusal Şehir Endeksi sonuçlarına göre; kendi kategorisindeki 51 il belediyesi içerisinde birinci, 81 il içerisinde ise dördüncü oldu. Konya'nın başı çektiği Şehir Endeksi sıralamasında İstanbul ikinci, Bursa ise üçüncü.KÜTAHYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na uyumlu “Akıllı Şehircilik” uygulamalarıyla Kütahya Belediyesi, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modeli’nin uygulanması ile şehirlerin, Akıllı Şehircilik alanındaki kabiliyetleri değerlendirilip “Akıllı Şehir” olgunluk seviyeleri tespit edilerek bu sonuçlar doğrultusunda “Ulusal Akıllı Şehir Endeksi” oluşturuldu.

Bu kapsamda ulaşımdan çevreye, enerjiden sıfır atığa, bilişim teknolojilerinden yönetişime kadar 20’den fazla alanda yapılan değerlendirmelerle şehirlerin olgunluk seviyesi ölçülüyor ve böylece şehirler bu sonuçlara göre yapılması gereken faaliyetler ve alınması gereken tedbirler ile ilgili çalışmalar yapıyor.

Kütahya Belediyesi, 2020-2023 yılları arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirdiği “Akıllı Şehircilik” projeleriyle kendi kategorisindeki 51 il belediyesi içerisinde birinci, 81 il içerisinde ise Konya, İstanbul ve Bursa’dan sonra dördüncü oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı Akıllı Şehir Başarılı Örnekler Listesi’nde de yer alan Kütahya, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Şehir Endeksi sıralamasında ilk 10 şehir şöyle: