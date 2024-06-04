Günümüzde akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini dile getiren uzmanlar, sosyal medya, dijital alışveriş, fatura ödeme ve daha birçok işimizi bu cihazlar sayesinde kolayca halledebildiğine dikkati çekildi.İSTANBUL (İGFA) - Psikolog Çağrı Akyol Çevirir, akıllı telefonların hafıza üzerinde etkileri konusunu değerlendirdi.

Günümüzde akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Çağrı Akyol Çevirir, “Sosyal medya, dijital alışveriş, fatura ödeme ve daha birçok işimizi bu cihazlar sayesinde kolayca halledebiliyoruz. Ancak bu teknolojik kolaylıkların birçok avantajı olduğu kadar, hafızamız ve genel zihinsel sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri de bulunuyor.” dedi.

BAŞKALARINI TAKİP ETME EĞİLİMİNİ ARTIRIYOR

Yapılan çalışmaların, sosyal medya kullanımının bireylerde fark edilmeme korkusu ve başkalarını takip etme eğilimini artırdığını gösterdiğini kaydeden Psikolog Çevirir, “Bu durum, bir süre sonra bireylerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına ve yetersizlik duygularının artmasına yol açıyor. Bu tür olumsuz duygular, sekonder olarak depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi zihinsel sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca, bu tür zihinsel sağlık sorunları, uyku ve iştah bozuklukları gibi ek sorunlara da yol açabiliyor. Tüm bu faktörler, beynimizdeki gri maddede azalmaya sebebiyet verebilir, bu da hafızamızı olumsuz etkiler.” diye konuştu.

“Akıllı telefonları hayatımızdan tamamen çıkarmak elbette mümkün değil ve bu önerilmez. Ancak, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımımıza sınırlar koyarak olumsuz etkileri azaltabiliriz.” diyen Çevirir, “Sosyal medya ve telefon kullanım süremizi belirli bir çerçeveye oturtarak, günlük yürüyüşler yapabilir veya arkadaşlarımızla yüz yüze zaman geçirerek daha samimi ve gerçek ilişkiler kurabiliriz. Bu tür aktiviteler, hafızamız ve genel zihinsel sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır" dedi.