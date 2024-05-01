Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili bakanlık olarak önemli yatırımlar ve projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi 2-4 Mayıs tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak zirvenin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından gerçekleştirilecek. Zirvede ulaşım sistemlerinde geliştirilen projeler, gelinen son nokta ve geleceğe dair planlamalar ele alınacak.

Bakan Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri ile amaçlarının kazaları önlemek ve hayatları kurtarmak olduğunu belirterek, “Akıllı ulaşım sitemleri ile kullanıcı, araç, altyapı ve merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmaları kurularak kazaların önlenmesi sağlanıyor. Amacımız akıllı yollar kazaları önlemek ve hayatları kurtarmak” dedi.

Başlatılan Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi kapsamında ilk olarak İstanbul’da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasının başlatılmasını hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde ise kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması da devreye alınacak. Proje kapsamında sinyalizasyon sistemleri, kamera sistemleri, araç algılayıcı sistemler ve simülasyon yazılımları da kurulacak. Merkez ve bölge sistem donanımları ile kontrol odalarının altyapısı da yine Türksat tarafından tamamlanacak” diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki Ana AUS Merkezinde iş zekâsı ve karar destek sistemi sayesinde, karayollarındaki yüzlerce sensörden toplanan bilgilerin anlamlandırılarak stratejik kararların alınabilmesi için yol gösterici olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Akıllı ulaşım sistemlerimizi milli altyapıyla dünya standartlarına taşıyoruz” dedi.

“İSTANBUL’A 30 KİLOMETRELİK AKILLI KORİDOR YAPIYORUZ”

30 kilometrelik Hasdal-İstanbul Havalimanı yolunda kurulacak olan K-AUS Test ve Uygulama Koridoru’nu gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, “Proje ile AUS sistemlerinden elde edilen verilerin araç-içi ünitelere iletilmesini sağlayacak yapı da kurulacak. K-AUS kapsamında yol kenarı üniteleri, araç İçi üniteleri, çeşitli araç algılayıcı sistemleri, plaka tanıma, kamera gibi birçok altyapı sistemi kurulacak. K-AUS uygulamaları ile akıllı ulaşım ekosisteminin asli unsurları olan araç-altyapı-merkez arasındaki iş birliği geliştirilerek karayolu ulaşımındaki kapasite ve performans da artırılacak. Karayollarının etkin kullanımıyla birlikte ulaşımda hareketlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacak. Dünyada sayılı olan proje ile Türkiye, akıllı ulaşım sistemlerinde dünya teknolojilerini de yerli ve milli imkanlarla yakalayacak.” İfadelerini kullandı.