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Bursa'da CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Akın Poroy, saha çalışmaları ve birebir sürdürdüğü ziyaretlerin yanı sıra Mudanya hakkındaki tespit ve çözüm önerilerini basın mensupları ve köşe yazarlarıyla paylaştı.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın hizmet alması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten CHP Mudanya Belediye Başkan aday adayı Akın Poroy, eşi Aylin Poroy'un da hazır bulunduğu Heybeli Otel'de düzenlediği kahvaltılı toplantıda, "Derdim Mudanya. Gerekirse Büyükşehir’in ya da devletin kapısında yatarım" dedi.

Mudanya hakkındaki tespit ve çözüm önerilerine ilişkin basın mensuplarına sunum yapan Poroy, ilçenin kendi yerel bütçesi ile sıkıntılarını gidermesinin imkansız olduğunu vurguladı. Ilımlı siyaset anlayışı ile her sorunu çözebileceklerini belirten Poroy, ilçenin hak ettiği hizmet dolu günlere kavuşturmak için ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını söyledi.

Süreç içerisinde 32 kişilik ekiple Mudanya için kafa yorduklarını ifade eden Poroy, 110 bin nüfuslu Mudanya'da özellikle hafta sonu ve yaz sezonunda milyonlara hizmet ettiğine dikkati çekerek, ulaşım sorunu ile ilgili ellerinde sihirli değnek olmadığını ancak diyaloglar sayesinde ilçe halkının da ana aktör olduğu bir platform kurarak bu sorunu çözebileceklerini söyledi. Mudanya'da turizmle ilgili faaliyet gösteren tesis ve işletmeleri sağlık turizmine yönlendirecek çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Poroy, "Mudanya tertemiz ve iyotlu havası dünyaca kabul görmüştür. Bu nedenle turizm işletmeleri sağlık turizmine teşvik edilmeli, Mudanya Belediyesi de bu konuda örnek proje üreterek özel sektörü yatırıma teşvik etmelidir" dedi.

Yakın zamanda kendisini yeniden hatırlatan deprem gerçeğinin Mudanya'da ulaşımdan da öncelikli sırada yer aldığının altını çizen Poroy, "Mudanya deprem bölgesinde olup tehlikeli fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda bu konuya ilişkin gerek akademik odalar, gerekse üniversitelerle görüşülüp bilim ışığında olası afetlerin önüne geçilmesi için planlamalar yapılarak kentsel dönüşüm teşvik edilmelidir. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme dönmemesi konusunda belediye hakemlik yapmalıdır" diye konuştu.

Poroy, sunumu ardından basın mensuplarının da soruları yanıtlarken, görüş ve önerilerini de dinleyerek notlar aldı.