Akşehir’de iş insanları bir araya gelerek kısa adı AKİNDER olan Akşehir İş İnsanları derneği kurdular.KONYA (İGFA) - Derneğin Kurucu Başkanı Onur Karakoyun; "Akşehir İş İnsanları Derneği, Akşehir faaliyet gösteren kayıtlı olduğu odaya bakılmaksızın vergi kaydı olan, tüzel ve gerçek kişiler veya temsilcileri olan iş insanları tarafından yedi kurucu üye ile tüzük imzalanarak kurulmaya başlamış, dün itibari ile dernek resmiyette kurularak ülkemizdeki Konya ilinde kurulu dernekler arasında yer almıştır.

Derneğimizin amacı; Bölgesel kalkınma yoluyla topyekün kalkınmanın gerçekleşmesine katkı yapmak, Üyeleri arasında iş birliği imkânlarını artırmak, Üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş birliği imkânlarından haberdar olmasını sağlamak, Üyelerine yönelik, eğitim programları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve projeler yapmak. Girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak, gençlerin girişimci olmaları yönünde eğitim faaliyetleri düzenlemek. Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Derneğimiz; Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak için sanayici ve iş adamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idari ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlamak. Üyeleri olan sanayi ve iş adamlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek. Üyelerinin ihtiyaç duyduğu ülkemizde uygulanan Bakanlık projelerinin yapılması, bu projeler Kalkınma Ajansı, Kosgeb, Tübitak, Kırsal kalkınma projeleri, Avrupa Birliği projeleri, IPARD projeleri vb. projeleri danışmanlık şirketlerine yaptırmak, dernek bünyesinde yapılmasını sağlamaktır.” Dedi.

AKİNDER Yönetimi ilk ziyaretlerini Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel ve Akşehir Belediye Başkanı Dr.Salih Akkaya’ya gerçekleştirdi

Derneğin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Kurucu Başkan Onur Karakoyun, Başkan yardımcısı Ahmet Yıldız, Yönetim Kurulu üyeleri, İbrahim Eroğlu, İsa Yaşa, Tekin Sak, Ahmet Rasih Zeybek ve Umut Çağdaş Güneş’ten oluşuyor.