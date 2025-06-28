Dericizade AŞ Onursal Başkanı Faruk Küçük’ün koleksiyonundaki Ankara fotoğraflarının ölümsüzleştirildiği “Bir Zamanlar Ankara” kitabı, Ankara Kent Konseyi’nde tanıtıldı.

Dericizade AŞ Onursal Başkanı Faruk Küçük’ün, Ankara’nın geçmiş değerlerine ve kültürel mirasına sahip çıktığı tarihi fotoğraflar koleksiyonundan oluşan “Bir Zamanlar Ankara” isimli yayının tanıtım toplantısı Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi.

Basım ve yayınını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) katkıları ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın üstlendiği, içeriği Ankara Kent Konseyi (AKK) tarafından hazırlanan Dericizade Faruk Küçük’ün koleksiyonundaki fotoğrafların “Bir Zamanlar Ankara” kitabıyla hayat bulduğu tanıtım toplantısına çok sayıda önemli isim katıldı.

Programda; ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, EGO Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kır, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Dericizade AŞ Onursal Başkanı Faruk Küçük, AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, eski milletvekili Feramuz Üstün başta olmak üzere çok sayıda Başkentli yer aldı.

304 sayfadan oluşan ve içinde 297 adet eski Ankara görselinin yer aldığı “Bir Zamanlar Ankara” kitabı, Başkent’in köklü kültürünü ve değişimini ölümsüzleştirirken yayının içerisinde ayrıca, tarihi Ankara görsellerinin hem siyah beyaz hem de renklendirilmiş hâllerine, yapay zekâ ile hazırlanan videolar eşlik ediyor. Bu videolara ise kitapta yer alan QR kod aracılığıyla erişilebiliyor.

“BU ESER, BAŞKAN’IMIZ SAYIN MANSUR YAVAŞ’IN ANKARALILARA VERDİĞİ DEĞERİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR”

Dericizade Faruk Küçük’e, ABB Başkanı Mansur Yavaş adına anı tablosu takdim eden ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “Bir Zamanlar Ankara” kitabının, Başkentlileri eski Ankara’ya götüren çok değerli bir eser olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir Zamanlar Ankara kitabı, Ankara için paha biçilemez bir birikimdir. Bu kadar değerli bir birikimi bir kitapta toplayarak gelecek nesillere ulaştırmak büyük bir değer taşıyor. Ayrıca bu eser, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara’ya ve Ankaralılara verdiği değerin somut bir göstergesidir.”

ABB, KENTİN KÜLTÜRÜNE, TARİHİNE KATKI SUNACAK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEK

“Bir Zamanlar Ankara” kitabının, kentin hafızası olduğunu ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, “Ankara’nın kültürüne, tarihine ve sanatına farklı katkılarda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİR FİKRİN, BİR İNANIŞIN ZAFERİDİR ANKARA”

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin bir ilke daha imza attığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim bu emeği görünür kılmamız, kayda almamız gerekiyordu. Bunu da ‘Bir Zamanlar Ankara’ kitabıyla yaptık. Gelecek kuşaklara ilham olsun, kent hafızasıyla bütünleşip önce kendimizi, sonra kentimizi yeniden keşfedelim istedik. Çünkü bundan bir 100 yıl sonra, ‘Eski Ankara nasıldı?’ diye soranlar olacak, işte biz de o soruya bir yanıt bırakmak, bu mirası geleceğe taşımak için emek verdik bu kitaba. Ankara, kutsal yolculuğunu gelecek yüzyıllara bırakacak hikâyenin adıdır. Bir fikrin, bir inanışın zaferidir Ankara. Muzaffer olma duygusunu gelecek yüzyılların hücrelerine taşıyacak bir kenttir Ankara.”

“ANKARA’NIN FARUK KÜÇÜK GİBİ DEĞERLİ İSİMLERE ÇOK İHTİYACI VAR”

AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Dericizade AŞ Onursal Başkanı Faruk Küçük’ü şöyle tanımladı:

“Faruk Bey, şehirde dolaşıp, dikkatli bakan bir ağabeyimizdir. Bakışlarıyla, zaman perdesini yırtarak geçmişe uzanmış, geçmişi bugüne getirecek tüm belge ve bilgileri azim, kararlılık, duyguyla toplamıştır. Onun arşivleri bizlere yol gösteriyor. Bizler, öğrencilerimize de bu kapsamlı arşivler aracılığıyla Ankara’yı anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Ankara’nın Faruk Küçük gibi değerli isimlere çok ihtiyacı var.”

“BU KİTAPTA HERKESİN AYRI BİR EMEĞİ BULUNUYOR”

Dericizade AŞ Onursal Başkanı Faruk Küçük ise Ankara’ya ilişkin arşivlerinden söz ederek şunları dile getirdi:

“Bu kitapta, benim arşivlerimden çok herkesin ayrı bir emeği bulunuyor. Kim Ankara’mız için bir çivi çakıyorsa, sağ olsun, var olsun.”

“O KADAR ÇOK BELGE, FOTOĞRAF, DOKÜMAN, OBJE TOPLADI Kİ BİTİREMEDİ GİTTİ”

AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Dericizade Faruk Küçük’ün arşivinin zenginliğine değinerek, “Ankara ve Ankaralılar için derin bir önem, anlam ifade edebilecek bir iş yapabilmeliydik” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir Ankara sevdalısı Dericizade’nin, yıllardan bu yana gezmediği sahaf, girmediği arşiv, toplamadığı bilgi, belge, doküman kalmadı. O kadar çok belge, fotoğraf, doküman, obje topladı ki; verdi, dağıttı, bağışladı ama yine de bitiremedi gitti. İşte bu noktada, arşivlerden çıkan fotoğraflarla ‘Bir Zamanlar Ankara’ kitabı hayat buldu.”