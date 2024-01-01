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Çorum Belediyesi, Akkent Mahallesi’nde yeni yapılan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye otobüs sefer sayılarını artırdı. Günlük 3 olan sefer sayısı 6’ya çıkarıldı.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Akkent Mahallesi’nde yeni yapılarak hak sahiplerine teslim edilemeye başlanan TOKİ konutlarına taşınma işlemleri devam etmektedir. Bölgedeki ihtiyaç ve talep üzerine günlük 3 olan sefer sayısını 6’ya çıkartılmıştır. Yeni TOKİ bölgesi için sefer saatlerimiz; 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00 olarak güncellenmiştir.” denildi.