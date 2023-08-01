Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu’da 2000 yılından önce yapılan ve deprem riski olan binalarda etüt çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen yapı gözlem tespiti çalışmaları kapsamında her birinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve zabıta memurunun yer aldığı 16 ekip oluşturuldu.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam 53 mahallede saha çalışması gerçekleştiren ekipler, binaların yüzde 68’inin 2000 yılından önce, yüzde 32’sinin ise 2000 yılından sonra yapıldığını tespit etti.

TAŞIYICI SİTEMLERE MÜDAHALE EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Altınordu’da 22 mahallede 20 bin 739 bina, Fatsa’da 13 mahallede 13 bin 565 bina ve Ünye’de 18 mahallede 12 bin 738 binada saha çalışmaları gerçekleştiren ekipler, sisteme aktarılan yapılara dair betonarme binalardaki taşıyıcı sistemlere (kiriş, perde duvar gibi) vatandaşlar tarafından farklı gerekçelerle müdahale edildiğini (zemin katlarda tesisat geçişleri, mahaller arası geçiş sağlama vb.) tespit etti. Ekipler taşıyıcı elemanlara verilen hasarlar nedeniyle sistem bütünlüğünün yok olduğu ve olası bir deprem esnasında çok büyük bir risk teşkil ettiğini kaydetti.