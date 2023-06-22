Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa” zekâ oyunları yarışmasının kazananları belli olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında çocuklara özel pek çok faaliyete de imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin buluştuğu “Aklınla 1000 Yaşa” zekâ oyunları yarışması düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan yarışmanın ödül töreni ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Akıl ve Zeka Oyunları İl Milli Eğitim Koordinatörü Diyaeddin Ay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“KOCAELİ’DE EĞİTİM DENİLDİĞİNDE İLK AKLA BÜYÜKŞEHİR GELİYOR”

“Aklınla 1000 Yaşa Zeka” oyunları yarışmasının ödül töreni programında açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Kocaeli’de eğitim denildiğinde ilk akıllara gelenin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerek eğitimin altyapısı gerek eğitimin niteliği konusunda her zaman işbirliği yaptıklarını dile getiren Akmanşen, “Bugün konu biraz daha farklı. Bugünkü tören çocukların hayata yönelik etkileşimlerini etkileyecek. Aklıyla bin yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm öğrencileri kutlarım” dedi.