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Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatro Elif tarafından sahnelenen ‘Taht Oyunları’ adlı çocuk oyunu, minik izleyicileri kahkahaya boğdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatro Elif tarafından sahnelenen “Taht Oyunları” adlı çocuk oyunu ile devam etti. Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tiyatro gösterimine minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRDÜ

İzlerken öğreten, hayatı anlamlandıran ve oyun içinde verdiği mesajlarla izleyicileri düşündüren oyun, genel performansıyla minik sanatseverlerden büyük alkış aldı Minik izleyicilerin kahkahaya boğulduğu tiyatro gösterimi, hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Katılımcılar, keyifle geçen oyun sonunda Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, yaptığı paylaşımda tüm Sakaryalı sanatseverleri Şubat Ayı Kültür Takvimi’nde yer alan en özel etkinliklere davet etti. Etkinlik takvimi www.sakarya.bel.tr adresinde yayınlandı.