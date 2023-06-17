AKM Çocuk Sanat Merkezi'nin, karne heyecanı yaşayan miniklerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri için tüm yaz boyunca müzikten resme, danstan yazarlığa birbirinden renkli ve atölyeler ile dolu “Yaz Şenliği”ne 17 Haziran’da başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk Kültür Merkezinin, çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturduğu AKM Çocuk Sanat Merkezinde “Yaz Şenliği” 17 Haziran’da başlıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi, karne heyecanı yaşayan miniklerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri için tüm yaz boyunca müzikten resme, danstan yazarlığa birbirinden renkli ve atölyeler ile dolu “Yaz Şenliği”ne ev sahipliği yapacak.

Yıl boyunca çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapan AKM Çocuk Sanat Merkezi, yaz tatilinde de yaz şenlikleri ile çocukların buluşma noktası olacak. Müzik, dans, resim, yaratıcı yazarlık, arkeoloji gibi çeşitli etkinlikler yaz şenliğinde çocukları bekliyor. Yaz Şenliği ayrıca 3 Temmuz -6 Ağustos arasında Atatürk Kültür Merkezinin diğer alanlarına da yayılacak.