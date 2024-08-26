Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akmeşe’de yıkılan eski Osman Bey Köprüsü yerine yeni köprü yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit Akmeşe gişe çıkışından Kocaeli-Sakarya bağlantısını sağlayan Osman Bey köprüsünün yıkılması sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan yeni bir köprü için kolları sıvadı. 12 metre genişlikte 21 metre uzunluktaki 13 adet prefabrik öngermeli kirişin monte edileceği yeni köprü için projelendirme sonrasında yapım çalışmalarına başlandı. Yeni yapılan Akmeşe köprüsünde A2 perde demirleri montajı ve perde beton döküm çalışmaları yapılıyor.

HEM YAYA HEM ARAÇ GEÇİŞİ

Yeni yapılacak köprünün her iki tarafında da yaya geçişi için kaldırım yapılacak. Hem yaya hem de araç geçişi yapılabilecek Osman Bey Köprüsünün dere tabanında harçlı pere kaplama ile görsellik kazandırılırken taş duvar imalatları da yapılacak.