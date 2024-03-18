AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan son günlerde rahat uyuyorsa eğer yeteri kadar karnı geniş demektir.

Allah, Kitap, Din İman üzerinden siyaset yaparak olmuyor bu işler.

Sayın AKP’li Kaplan ne oldu yeniden süt içmiş kediye mi döndün yoksa.

AKP’li Başkan Nedim Kaplan.

Sen çok zıpladın ama artık zıplama.

Sulama Birliği Başkanının boruları ne yapmış haberin var mı?

Onu da yazacağım bir dahaki yazıda.

Bak yeğeni ve bankamatik memurların, senin kamu aracınla ve senin kamu tesisinde çimlerin üzerine park ettiği araçla neler yapmışlar.

Hem video hem de haber linkini buraya bırakıyorum.

https://youtu.be/_VPJiR7WTVI

https://www.aydindenge.com.tr/siyaset/17/03/2024/kocarli-bu-videoyu-konusuyor/galeri/1

Haberde ve görüntülerde herşey ortada.

Senin meclis üyen neden gelmiyor?

Ne oldu Gaziantep fuarında?

Sen AKP’li Kaplan, sağlık sektöründe hemşireler ile ne kadar çok ilgilisin.

Maşallah sana Maşallah…

Yoksa Adnan Oktar’a mı özendin?

AKP’li Nedim Kaplan, hani o Show yapıp, odunları çıkartıp ve sonra kendi depona indirmenin hesabını nasıl vereceksin.

Ramazan Ayında yeğenin, Belediye aracı ile ve Belediye tesisinde horlaması hakkında nasıl bir cevap vereceksin?

Ah Nedim Kaplan ah. Dur sen daha bu başlangıç.

Sen Koçarlı halkına ihanetin ile anılacaksın.

Yaptığın projeler ve hizmetler içinde sadece Belediye binası var.

Bir de parsel parsel sattıklarını açıkla.

Sağlık sektörüne neden bu kadar ilgilisin onu söyle?

Sattıklarının parası ile ne yaptın onu söyle? Yoksa sağlık sektörüne mi yatırım yaptın?

Bana bak AKP’li Nedim Kaplan, bankamatik memurların üzerinden hava basma.

Sen şimdi Allah, Din İman üzerinden yürüyerek oy isteyen AKP’li Kaplan, gerçekleri çık konuş.

Yoksa daha çok ah vah dersin…

Kalın Sağlıcakla…