AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve beraberindekiler, İddiaya göre 6 Ekim’de katılmak üzere gittikleri, Gaziantep’te düzenlenen toplantıdan sonra skandal yaratacak davranışlara imza attılar.

İddiaya göre, Gaziantep’te katıldıkları toplantı sonrası bir mekanda vur patlasın çal oynasın alemi yapan AKP’li Nedim Kaplan, kafayı bulduktan sonra beraberinde olan Koçarlı BelediyeBaşkan yardımcısı Y. K. ile birlikte akıl almaz görüntüler sergiledi.

AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan, bu durumu öğrendikten sonra kıyamet koptu. Nazlı kaplan, Y. K.’ın istifa etmesi için baskı uyguladığı ve hatta Nedim Kaplan’a “Bu kadın Belediyeden ayrılmaz ise seninle boşanırım. Seni rezil ederim” dediği iddialar arasında yer aldı.

Diğer İddiaya göre, Gaziantep’te yaşanan skandal olayların ardından, birde Nazlı Kaplan’ın baskısına dayanamayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Y. K.’ı, görevden alarak istifasını vermek zorunda bırakarak, belediyeden ayrılmasını sağladı.

Adeta Koçarlı Belediyesinde çalışan kadınların üzerinde mobbing ve baskı uygulayan Nazlı kaplan, çalışanları canından bezdirdiği iddia edilirken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ise sessiz kaldığı belirtildi.

Her yerde adı ayyuka çıkmış AKP’li Nedim Kaplan’ın ismi skandallarla anılmaya başlandı. Her fırsatta Allah, Din, İman, Adaletten bahseden Kaplan, arka planda “karda yürü iz belletme” politikası yaparken, bu kez baltayı taşa vurduğu iddialar arasında yer aldı.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer