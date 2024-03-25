AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan hiç utanmadan, milletin gözüne baka baka yasak ilişkiler zinciri içinde olmaya devam ederken, gören ve duyanlar bu kadarda olmaz diyor.

Tüm Koçarlı halkının diline düşen AKP’li Nedim Kaplan’ın, yasak ilişki çemberine bu kez Koçarlı’da hemşirelik yapan bir kadın girdi. İddia ya göre AKP’li Nedim Kaplan ve H.S isimli hemşirenin uzun süredir yasak ilişki yaşadıkları ve bu ilişkinin ayyuka çıkmasıyla Nedim Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan’ın boşanma davası açmak isterken, Nedim Kaplan mal varlığının çoğunu eşinin üzerine geçirmesiyle boşanma olmadığı dillerden düşmüyor.

İddialara göre yasak ilişkisini devam ettiren Nedim Kaplan bu kez H.S hemşireden İddiaya göre Selçuk’ta büyük bir kavga yaşandığı ve bu kavga sonucu AKP’li nedim Kaplan’ın gözüne aldığı darbe ile 1 hafta gözünün morluğundan insan içine çıkmadığı bilgisi vatandaşın dilinden düşmüyor.

İddiaların tam ortasında kalan AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın, H.S ile ilişkisi öğrenen Hemşirenin kocası jet hızıyla boşanma davası açarak evliliğini sonlandırdığı bilgiler arasında yer aldı.

Yuva yıkan AKP’li Nedim Kaplan’ın her fırsatta namus ve ahlak dersi vermesi ise kafalarda “sen neymişsin be abi” dedirtti.

İddiaların odağında kalan AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, iddialara nasıl cevap vereceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.