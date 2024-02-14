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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinlikleri kapsamında Faik Baysal Kütüphanesi’nde yapılan “Mağarada Tek Başına” söyleşisinde minikler, yazar Nehir Aydın Gökduman’la ‘akran zorbalığını’ konu alan kitabı okuyarak derin bir yolculuğa çıktı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat kültür sanat etkinlikleri, minikler için çok faydalı ve eğlenceli bir söyleşiyle devam etti. Faik Baysal Kütüphanesi’nde misafir edilen yazar Nehir Aydın Gökduman, miniklerle “Mağarada Tek Başına” isimli söyleşide buluştu.

YUSUF'UN HİKAYESİ

Bu başlıktaki kitabı anlatan söyleşi, miniklere “akran zorbalığı” konusunda çok önemli mesajları eğlenceli bir dille aktardı.

Gökduman, “Göl mü, havuz mu, kuyu mu? Nereye düşmüştüm ben!” diyen kitabındaki başrol Yusuf’un arkadaşları ile nefes kesen macerasını anlattı. Çocuklar ve aileleri için önemli çıktılar ortaya koyan bu, etkinlikte renkli görüntülere de sahne oldu.

AKRAN ZORBALIĞI

Yazar Nehir Aydın Gökduman, “Mağarada Tek Başına kitabımda hem zorbalığa uğrayan bir çocuğun hislerini ve mücadelesini hem de akran zorbalığı yapan çocuğun sürecini görebiliyoruz. Baş karakterin zamanla kendine olan güvenini kazanma sürecine tanık oluyor, bu süreçte çocuğun zor zamanlarında ailesinin, öğretmeninin ve arkadaşlarının desteğinin ne kadar önemli olduğuna şahit oluyoruz” dedi.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Yüce’ye teşekkür eden yazar, minik sanatseverlerin kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekildi.