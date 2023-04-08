Aksa Enerji’nin bağlı ortağı Aksa Energy Company Ghana Limited, Gana Cumhuriyeti'nde 350 MW kurulu güce sahip olacak yeni bir enerji santralinin kurulumu ve santralde üretilen elektriğin 20 yıl süreyle ABD doları bazında garantili satış anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin halka açık en büyük global elektrik üreticisi Aksa Enerji’nin bağlı ortağı Aksa Energy Company Ghana Limited, şirketin globalleşme yolculuğunun başladığı ilk ülke olan Gana Cumhuriyeti'nde, ülkenin elektrik şirketi Electricity Company of Ghana (ECG) ile 350 MW Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin 20 yıl süreyle garantili satışı için ABD doları bazında enerji satış anlaşması imzaladı.

İmzalanan yeni anlaşma hakkında konuşan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "Aksa Enerji olarak globalleşme yolculuğumuza başladığımız ilk ülke olan Gana Cumhuriyeti'nde, 350 MW kurulu güce sahip olacak yeni bir santral ile yurtdışındaki gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. 2015 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Gana'da, ülkenin enerji dönüşümüne verdiğimiz önem doğrultusunda Tema şehrindeki santralimizde başlattığımız yakıt dönüşümü ve başarıyla sürdürdüğümüz çift yakıt teknolojisiyle üretim, Gana Devleti'nin bizlere olan güvenini perçinledi.

Kumasi şehrinde kuracağımız 350 MW’lık bu yeni bir santral ve 20 yıllık ABD doları bazlı sözleşme Gana’da Devleti’nin Aksa Enerji’ye duyduğu güvenin sembolüdür. Operasyonel mükemmellik konusundaki hassasiyetimizle kazandığımız bu güven, bize Gana’daki toplam kurulu gücümüzü 720 MW’a çıkarma fırsatı verdi ve uzun soluklu bir enerji satış sözleşmesinin kapılarını açtı." şeklinde konuştu. Santral kurulum çalışmalarına hızla başlayacaklarını belirten Kazancı, küresel ölçekte ülkelerin enerji arz güvenliklerine ve enerji dönüşümlerine katkı sunabilecek projeleri yakından takip ettiklerinin altını çizdi.