Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ganire Paşayeva’nın hayrına AKSAÇLILAR Genel Merkezi lokma döktürdü.ANKARA (İGFA) - Son zamanlarda yaptığı etkinlikler ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren ve ülke genelinde hızla teşkilatlanan AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket ve yönetim kurulu üyeleri Ganire Paşayeva ruhuna Çağrı Spor Kulübü önünde lokma döktürdü.

AKSAÇLILAR Genel Başkanı Ahmet Bereket, "Selam olsun ey Türk dünyası! Selam olsun Azerbaycan, selam olsun Türkiye'miz." Türklük davasına ve Türk Dünyası'na adanmış yaşamıyla milyonların kalbinde taht kuran Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'yı geçtiğimiz günlerde kaybetmiştik. Hayatını Türk varlığına adayan, Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva’ya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Genel Merkez yöneticilerimiz ile birlikte geçtiğimiz günlerde vefat eden ömrünü Turan'a adamış Muhsin başkan sevdalısı, bir Millet iki Devlet, kardeş Azerbaycan Millet vekilimiz Ganire Paşeyeva ve tüm Şehitlerimiz için lokma döktürerek vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.