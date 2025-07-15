Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, 15 Temmuz’un 9. yılında, Muhsin Yazıcıoğlu suikastının aydınlatılmasının 2016 darbe girişiminin perde arkasını ortaya çıkaracağını belirtti.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yılında yaptığı yazılı açıklamada, 2016’daki FETÖ darbe girişiminin tam anlaşılabilmesi için 25 Mart 2009’daki Muhsin Yazıcıoğlu suikastının çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bereket, “15 Temmuz’da 251 şehidimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Ancak bu karanlık geceyi anlamak için Yazıcıoğlu suikastını çözmeliyiz” dedi.

“YAZICIOĞLU’NUN ETKİSİ DAĞLARI TARTARDI”

Bereket, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi etkisinin küçümsenmesini eleştirerek, “BBP yüksek oy almadı ama Yazıcıoğlu’nun manevi etkisi, Türk-İslam dünyası için umuttu” dedi.

Yazıcıoğlu’nun helikopter enkazını söken Yarbay Davut Uçum ve Astsubay Aydın Özsıcak’ın, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinde yer aldığını hatırlatan Bereket, “2009’da yargılama yapılsaydı, belki 15 Temmuz yaşanmazdı” iddiasında bulundu.

“FETÖ Taşeron, Asıl Aktörler İç ve Dış Güçler”Bereket, o dönemde Emniyet İstihbarat Başkanı Ramazan Akyürek’in ve suikast dosyasını inceleyen savcıların FETÖ’den yargılandığını belirterek, “Bu tesadüf mü?” diye sordu.

FETÖ’nün suikastta taşeron olduğunu savunan Bereket, “İç ve dış aktörlerin parmağı var. FETÖ yalnız değil” dedi. Ayrıca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Yazıcıoğlu’nun ölümünden sonra yaptığı “Alperenler ve Liyakat” konuşmasında verdiği mesajların suikastla ilgili üstü örtülü bir itiraf olduğunu öne sürdü.

Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, Yazıcıoğlu’nun partisi BBP’nin mevcut yöneticilerini de eleştirerek, “Onun koltuğunda oturanlar bile suikast diyemiyor. Bu sessizlik utanç verici” dedi. Suikastın aydınlatılmasının Türk milletinin namus borcu olduğunu vurgulayan Bereket, “Bu dava çözülürse, 15 Temmuz ve diğer faili meçhul olaylar da aydınlanır” diyerek açıklamasını tamamladı.