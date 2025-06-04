Aksaçlılar Hareketi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın VIP Hac organizasyonu iddialarına sert tepki göstererek, “Yıllardır sıra bekleyen vatandaşların hakkı gasp ediliyor” dedi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bakanlar, üst düzey bürokratlar ve siyasetçilere özel düzenlediği iddia edilen VIP Hac organizasyonu, Aksaçlılar Hareketi’nin hedefinde. Genel Başkan Ahmet Bereket’in imzasıyla yayımlanan açıklamada, Esenboğa VIP Havalimanı’ndaki görüntüler üzerinden torpil ve kayırmacılık eleştirisi yapıldı.

“VIP HACLA KUL HAKKI YENİYOR”

Açıklamada, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi isimlerin yer aldığı öne sürülen VIP kafile sert bir dille eleştirildi.

Genel Başkan Bereket, “Yıllardır Hac sırası bekleyen milyonların hakkı gasp ediliyor. Kul hakkıyla gidilen Hac, Hac mıdır?” diye sordu.

DİYANET’E ÇARPICI SORULAR

Aksaçlılar, Diyanet’e şu soruları yöneltti:

Suudi Arabistan tarafından 2025 yılı için Türkiye’ye ayrılan toplam Hac kontenjanı nedir?

Kamu çalışanları için özel kontenjan ayrılmış mıdır?

Bu kontenjanla birden fazla kez hacca giden kamu görevlilerinin sayısı kaçtır?

Hac masrafları kamu bütçesinden mi karşılanmaktadır?

Kamu kontenjanları, vatandaşlara ayrılan kontenjanları olumsuz etkilemekte midir?

Diyanet’in bu sorulara şeffaf ve kamu vicdanını rahatlatacak yanıtlar vermesi gerektiğini belirten Bereket, “Aksi halde bu uygulamalar, kurumun itibarına ve toplumun inancına zarar verecek” uyarısında bulundu. Aksaçlılar, açıklamalarında ayrıca, Hac ibadetinde adaletsizlik algısının yaygınlaşmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, ibadetin ayrımcılığa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.