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Ziyaret kapsamında Aksal ’a kesilen kurbanlar hakkında bilgiler vererek, üyelerimiz, kurban sahipleri ve personel ile bayramlaşıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kurban bayramı nedeniyle Keşan Belediye Mezbahası’nı ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz , Meclis Üyesi Görken Gürşat ve Sorumlu Veteriner Hekim Gülşah Aydoğan borsamız mezbaha İşletmesinde AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal 'ı ve kardeşi Fehmi Aksal 'ı ağırladı.

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