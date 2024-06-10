Karbon nötr ulaşım ve dönüşümü ileriye taşımak üzere çalışmalarını sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 7.5 MWp kurulu gücündeki yeni güneş enerjisi santralini tam kapasite olarak devreye aldıAKSARAY (İGFA) - Tüm tesislerinde karbon nötr üretim hedefini benimseyen Mercedes-Benz Türk, kaynakların korunması ve iklim dostu üretime yönelik çalışmalarıyla ağır ticari araç endüstrisine öncülük etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 7.5 MWp gücündeki yeni Güneş Enerjisi Santralini tam kapasite olarak devreye aldı. 4.000 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde enerji üretecek olan santral, fabrikanın yıllık toplam elektrik ihtiyacının yarısını karşılayacak ve yıllık 5.300 ton karbon salımını azaltacak.

‘Yeşil Hedefler’ programı kapsamında 2039’a kadar karbon nötr üretimi hedeflediklerini ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerlediklerini belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuşmasında, “Aksaray Kamyon Fabrikamız üretimden, ihracata, AR-GE’den sürdürülebilirliğe kadar her alanda başarılara imza atıyor. 1986’da Anadolu’nun merkezinde faaliyete başlayan ve bugün bölgenin en büyük yeşil alana sahip üretim tesisi olan fabrikamız geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Kuşkusuz, tüm otomotiv sektörünün ana gündemlerinden biri karbon ayak izi ve beraberinde gelen dönüşüm. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak karbon ayak izimizi azaltmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum sağlama hedefimizi ürün geliştirme, tedarik zinciri ve üretim faaliyetlerimizde dikkate alıyoruz. 2030 yılına kadar toplam enerji tüketimimizin minimum yüzde 55’ini yenilenebilir enerjiden karşılama hedefimiz var. Bu doğrultuda Aksaray Kamyon Fabrikamızda geçtiğimiz sene 1.3 MWp kurulu gücündeki santralimizi faaliyet aldık. Bugünse Aksaray Kamyon Fabrikamızda 6.2 MWp gücündeki kısmı da faaliyete geçiriyoruz. Toplamda 7.5 MWp gücündeki güneş enerjisi santralini tam kapasite olarak devreye alarak yenilenebilir enerji hedefimize bir adım daha yaklaştık. Yeni santralimiz ile fabrikamızın yıllık toplam elektrik ihtiyacının yarısını karşılayacağız. Santralin kurulmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.