Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve, öğrencileri misafir etmeye devam ediyor. Yaz eğitimlerini sürdüren minik öğrenciler derslere okuma molası ile birlikte Akse Kitap Kahve’de kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Açıldığı günden bu yana sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinleri için de bir cazibe noktası haline gelen bahçesi, manzarası, ferah ders çalışma ve kitap okuma alanlarıyla her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan Akse Kitap Kahve, etkinliklerin de merkezi olmaya devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve’de, bölgedeki eğitim kurumlarının da etkinlik için uğrak yeri oldu. Yaz eğitimlerine devam eden ve sınav hazırlıklarını sürdüren minik öğrenciler, Akse Kitap Kahve’de, derslere kitap okuma molası etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, ilgilerini çeken kitapları alarak, Akse Kitap Kahve’nin eşsiz manzarasında kitapların büyülü dünyasıyla tanışmış oldu. Öğrenciler, Akse Kitap Kahve’yi çok beğendiklerini ve bundan sonra da sık sık ziyaret edeceklerini vurgularken, Akse Kitap Kahve’yi ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.