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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen Şehir Konferansları 2024 yılına da dolu dolu içeriklerle başladı.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Şehir Konferanslarının 2024 yılı programları Akşehir’de başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde büyük ilgi gören Şehir Konferansları, bu kez eğitim alanında bir uzmanı ağırladı. Şehir Konferansları kapsamında Gri Koç mahlasıyla tanınan Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu, “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu söyleşide üniversiteye hazırlanan Akşehirli öğrencilerle bir araya geldi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide konuşan Müftüoğlu, “Öğrencilere bugüne kadar elinden gelenin yüzde kaçını yaptın? diye soruyorum. 60’mı dese 40’mı dese, 30’mu, 50’mi düşünüyor böyle. Yahu 5 ay kaldı yüzde yüzünü ne zaman göreceğiz diyorum. Yüzde yüz potansiyeli göstermeden sınava girersen sen grilerden biri olursun. Geçmiş olsun. Yerinizde olsam bu seminerden sonra kendi beyazım neyse, oraya adım atacağım hamle neyse ona geçsin. Herkes şu anda aklına getirdi onları. Telefon mu, arkadaş mı? buradaki herkes biliyor” diye konuştu.

Söyleşi sırasında Gri Koç Müftüoğlu; hedef belirleme ve hedefe odaklanma, sınav stresiyle başa çıkma, sınav stratejileri gibi konularda öğrencilere önemli ipuçları verdi. Deneyimlerini de paylaşan Müftüoğlu'nun motivasyon dolu sözleri ile ilham alan öğrenciler, sınavlara daha güvenli bir şekilde hazırlanma fırsatı buldu.

Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da katıldı.

ŞEHİR KONFERANSLARI OCAK’TA DOLU DOLU GEÇECEK

Konya’nın kültür, sanat ve eğitim hayatına katkı bulunmak amacıyla düzenlenen Şehir Konferanslarının Ocak ayı programı ise şu şekilde: “Sıtkı Aslanhan 5 Ocak’ta Derbent ve Kadınhanı’nda, Necmettin Nursaçan 8 Ocak’ta Hadim ve Bozkır’da, Saliha Erdim 10 Ocak’ta Sarayönü, 11 Ocak’ta Altınekin’de, Hayati İnanç 12 Ocak’ta Cihanbeyli ve Kulu’da, Dursun Ali Erzincanlı 13 Ocak’ta Beyşehir ve Seydişehir’de, Nurullah Genç 15 Ocak’ta Çeltik ve Yunak’ta, Bekir Develi 20 Ocak’ta Doğanhisar ve Hüyük’te, Merve Gülcemal 21 Ocak’ta Ereğli ve Karapınar’da, Mustafa Karataş 26 Ocak’ta Güneysınır ve Çumra”