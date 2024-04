İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yazılı yaptığı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti.

Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.

"ÖDEDİĞİMİZ VE ÖDEDİĞİM BEDELE RAZIYIM"

"Bu kararı alırken karşılarına kimleri aldıklarını bildiklerini" kaydeden Akşener, açıklamasında, "Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayriahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım." ifadelerini kullandı.

Akşener kurultayımızın şimdiden İYİ Parti'ye, millete ve memlekete hayırlara vesile olmasını dileyerek, aday olacaklara da başarılar diledi.