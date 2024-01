Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İYİ Parti'den Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adaylığını kısa bir süre önce açıklayan Erkan Can, aday adaylığından çekildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçelerin adaylarını açıklamak üzere bugün Bursa'ya gelecek olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti öncesinde basın açıklaması yapan Erkan Can, Mudanya için aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Mudanya'da bir kafede basın toplantısı düzenleyen Erkan Can, tek istikrarının İYİ Parti'nin zarar görmesini istemediğini ifade ederek, yaşanan süreci değerlendirdi.

Önümüzdeki günlerin her şeyin belirleyicisi olacağını ifade eden Can, teşkilatın gücüne inandığını belirterek, İYİ Parti ile seçim sürecinde yürümek isteseydi çok ciddi süreçlerle karşılaşacağını söyledi. Her yerde İYİ Parti ile ilgili istifa furyasının devam ettiğini kaydeden Can, "Mudanya'da da önümüzdeki günler için bu süreç ilçe halkının da gayet iyi bildiği sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Bana inanan, güvenen insanlara teşekkür ederek değerli Mudanyalılara İYİ Parti'deki aday adaylığımdan çekiliyorum" dedi.

Var olacak adaylara bakılarak konuyu yeniden değerlendireceklerini belirten Can, siyaseten uzaklaşmadığını vurguladı. Kendisinin koltuk ve başkanlık derdinde olmadığını ifade eden Can, seçim sürecinde herhangi bir çalışma içerisinde olmayacağının da altını çizdi. Açıklamasında Mudanyalılara da seslenen Can, "Mudanya'nın güzel bir geleceği olsun istiyorsanız lütfen şahıslara ve adaylara bakın. Mudanya'da bu millet ikinci bir Hayri Başkan vakasıyla karşılaşmasın" değerlendirmesinde bulundu.