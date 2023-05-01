Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, bir yandan seçim ziyaretlerini günde 16 saate çıkartarak yoğun bir kampanya yürütürken, Jeotermal Projesi’nden sonra Aydın için yıllarını vererek hazırladığı büyük projelerini açıkladı.

Bu projelerin bir model yaratacağını ve Türkiye’ye örnek olacağını ifade eden Aksu, “Meclis’te bu projeleri dinleyeceklerdir. Halkımız bunun için bize yöneliyor. Şimdiden 100 bin oyu geçtik” diyerek projelerin hayata geçmesi için herkesin bir sefere mahsus partileri bırakıp bağımsız adaya oy vermesini istedi.

"Bu projeler ithal, taklit sistemler değildir"

Hüseyin Aksu, “Bu projelerin her biri akılla, gerçekleri buluşturarak hazırlanmış çözüm üreten modellerdir. Hepsi Türk halkının ve Türkiye coğrafyasının özelliklerine has bir yapıyı hayata geçirecektir. Hiçbiri, Avrupa başta olma üzere bize dayatılan modeller değildir. Halkın ihtiyaçlarına ve ülkemizin sosyal yapısına, halkın geleneksel ve sosyolojik özelliklerine göre hazırlanmıştır. Yani AB Müktesebatı olarak 25 yıldır bize dayatılan, halkımızı zora sokan, insanlarımızı birbirine düşüren, kadınlarımızı korumayı başaramayan ithal, taklit sitemler değildir” diyerek ana projelerini şu başlıklar altında özetledi:

- AYDIN Deprem için Dönüşüm Projesi

- MENÇEP Menderes Havzası Büyük Altyapı ve Çevre Projesi

- AY-JE Menderes Havzası Büyük Jeotermal Projesi

- AY-SERA 32 Adet büyük Organize ve Organik Sera Bölgesi Projesi

- GEN-SERA KÖYLERİ - 45 Adet, Güneş Santralı Bünyesinde Seracılık Yapan Köyler

- AY-TUR - 12 adet, Sağlık ve Kaplıca Turizmi Merkezi – 200 Bin Yatak Projesi

- TARIM PARKLARI MODELİ İl genelinde 334 adet Tarım Parkı ve Kooperatifi

- AY-SANAYİ MODELİ – Kırsal, Küçük, Orta ve Büyük Sanayicinin Teşvik Projesi

- AYPAZAR PROJESİ – İl genelinde üreticiden tüketiciye ürünlerin ulaşımını sağlayan İnternet Pazarı

"300 bin istihdam ve yıllık 95 milyar dolar üretim ve ihracat sağlayacak"

Bu projelerin uygulanması ile Aydın’ın dünyanın önüne geçebileceğini 300 bin istihdam ve yıllık 95 milyar dolar üretim ve ihracat ile dev bir ekonominin ve refahın ortaya çıkacağını açıklayan Aksu, “Bu kalkınma modeli Türkiye’ye örnek olacaktır” diyor.

Projelerin detaylı açıklamaları ve sunumlarının, Facebook profilinde yer alan Televizyon Program linklerinde bulunduğunu hatırlatan Aksu, “İsteyen vatandaşlarımız bu linkleri tıklayarak, TV-DEN kanalında, iki yıldır yapmış oldukları programlardan projeleri izleyebilirler” dedi.

“Aydın’dan başlayarak, bu uygulama modelleri ve projeler ile ülkemizde kişi başına gelir 80 bin doların üstüne çıkacaktır. Bu mucizevi modeller ile siyasetin çözemediği tüm sorunlar aşılacaktır. Ülkemizdeki kavga ve bölünme ortamı son bulacak; terör, sığınmacılar gibi sorunlar ortadan kalkacaktır” diyerek projelerin muhtemel sonuçlarına işaret etti.

Haber: Ebru Paksoy