Çanakkale İlk Şehitler Anıtı’nda nöbet tutan ilk camia olan AKUT, 287 gönüllüsüyle “Çanakkale Deniz Zaferi”nin 108. yıl dönümünü 13. kez andı…ÇANAKKALE (İGFA) - Ülkemizin, arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, Afyon, Ankara, Antalya, Bozüyük, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kaş Kalkan, Kocaeli, Manisa, Marmaris, Tekirdağ ve Yarımada ekiplerinden 257 gönüllüsü, ekip liderleri, yöneticileri ve Hacettepe ve Uludağ üniversiteleri AKUT öğrenci topluluklarından 30 öğrenci olmak üzere; toplam 287 gönüllünün katılımıyla Çanakkale Deniz Zaferi’ni ve şehitlerimizi andı.



AKUT tarafından yapılan açıklamada, bu sene 13.’sünü düzenledikleri Anma Yürüyüşü etkinliğinde, gönüllülerin AKUT resmi kıyafetleriyle, kamp alanında buluşmaları ardından topluca yola çıkıp, Yalnız Çam, Anafartalar ve 57. Alay’ın çıkış yaptığı Conk Bayırı bölgesini ziyaret ettikleri belirtildi.

“İlk Şehitler Anıtı’nda ilk nöbet tutanların AKUT gönüllüleri olmasından her zaman için büyük gurur duyuyoruz” diyen AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Türkiye'nin en önemli STK’ların birisi olarak, cumhuriyetimizin oluşumundaki tüm tarihsel aşamaları ve bunun oluşturduğu değerleri coşkuyla sahiplendiklerini belirterek; “Öncelikle, İlk Şehitler Anıtı’nda ilk nöbet tutanların AKUT gönüllüleri olmasından her zaman için büyük gurur duyuyoruz. 3 bine yakın gönüllüsü olan bir STK olarak, tüm enerjimiz ve çeşitliliğimizle, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yolundan asla taviz vermeden, siyaset üstü duruşumuzla hayat kurtarmaya devam etmekteyiz ve edeceğiz. Aynı şehit atalarımızın mücadele ederek hayat kurtarmaları gibi… Türkiye’nin AKUT’u olarak ortak değerlerimizi Türkiye ile paylaşabilmek adına toplumumuzun yanındayız. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.