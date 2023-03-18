AKUT, Şanlıurfa’da devam eden arama çalışmalarını, Mardin Kızıltepe’ye geçerek, bu bölgede sürdürüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa’da devam eden arama çalışmalarını, Mardin Kızıltepe’ye geçerek, bu bölgede sürdürüyor. Yapılan açıklamada, afetlerin gelişme durumuna göre, yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT olarak sürekli gündeme getirdikleri “risk yönetimi” ve “ulusal afet kültürü” stratejilerinin yokluğunun can almaya devam ettiğini belirterek; “Sel felaketi arama kurtarma faaliyetlerinin hem en zor yapıldığı hem de canlı kurtarma konusunda şansınızın en az olduğu afetlerdendir. Sel vurur, geçer, vaktiniz çok azdır. Tam da sel afeti için, “kriz yönetimi”nden, “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimi” olgusuna geçemezsek, “ulusal afet kültürü” faaliyetlerini; başta devletimiz olmak üzere, tüm aktörler olarak yaygınlaştıramazsak, sel felaketlerinde hep bu acıları yaşarız.

Dere yataklarına yerleşim yeri kurmamayı artık ilkokul çocuklarımız bile öğrendi. Sel afetinde, geleneksel olarak sellerin yaşandığı ya da yaşanabileceği bölgelerde, mevsimsel dikkat ve meteorolojik gelişmeleri anlık takip etmek çok önemli. Risk yönetimi kültürünü oturtamadığınız sürece, dünyanın tüm arama kurtarma ekiplerini bir araya getirsek bile kayıpları azaltmanız çok zor. Yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yakınlarına büyük sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.