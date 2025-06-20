Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve Labris Düşünce Platformu iş birliğinde Türk denizciliğinin efsane ismi Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle anıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da deniz tutkunu Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde yakın çevresinin de katılımıyla Yücelen Otel’de düzenlenen anlamlı bir etkinlikte anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve Labris Düşünce Platformu iş birliğiyle gerçekleşen anma programına, çok sayıda denizci ile Sadun Boro’yu yakından tanıyan isimler katıldı.

Deniz tutkunu Boro’nun izinden giden birçok önemli ismin bir araya geldiği buluşmanın moderatörlüğünü Hamdi Topçuoğlu üstlendi. Etkinliğe Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, dünya turunu en hızlı tamamlayan Türk denizcisi Ekrem İnözü, Gazeteci-yazar ve denizci Meriç Köyatası, Gazeteci-yazar Turgay Noyan ile gazeteci-yazarlar Can Pulak ve etkinliğe ev sahipliği yapan Hamdi Yücel Gürsoy katıldı.

Sadun Boro’nun denizle kurduğu özgür ve doğayla uyumlu yaşam biçiminin ele alındığı buluşmada, aynı zamanda Boro’nun bireysel yolculuğunun toplumsal bir ilhama nasıl dönüştüğü de vurgulandı. Katılımcılar, hem kendi anılarını paylaştı hem de Boro’nun denizciliğe ve çevre bilincine katkılarını anlattı.