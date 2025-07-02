Akyazı SGM’de eğitim gören özel gereksinimli bireyler, başarılarla dolu bir dönemi geride bırakarak karnelerini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde özel gereksinimli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde yıl boyunca eğitim aldı. Bu süreçte bireysel yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra sosyal becerilerini de güçlendirme fırsatı buldular.

DÖNEM KARNESİ VE YAZ COŞKUSU BİR ARADA

Akyazı SGM’de düzenlenen karne töreniyle öğrenciler, eğitim döneminin sonunda emeklerinin karşılığını aldı. Karnelerini alan özel bireyler ve aileleri büyük bir sevinç yaşarken, aynı gün gerçekleştirilen “Yaza Merhaba” etkinliğiyle yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yapıldı.

Veliler, çocuklarının gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliklerin çocuklarına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

VERİMLİ BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif, üretken ve özgüvenli bireyler olmaları adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde öğrencilerimizle birlikte verimli ve anlamlı bir dönem geçirdik. Bu süreçte emek veren tüm eğitmenlerimize, destek olan ailelerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.