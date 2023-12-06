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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Ada Caddesi ve civarında başlattığı 5 bin 500 metrelik içme suyu hattının imalatını tamamladı.Uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması sonucunda su kayıplarına neden olan hat sil baştan yenilendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’da arıza ve kesintilere neden olan 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı sil baştan yeniledi. Uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması sonucunda su kayıplarına neden olan hat sil baştan yenilendi.

İçme suyunda işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Ada Caddesi ve civarındaki tüm yerleşim alanları kesintisiz içme suyuna kavuştu. SASKİ ekipleri, şimdi ise yağmursuyu hattı yenilemesinin tamamlanması için bölgede yoğun bir mesai harcıyor. Yağmursuyu hattı da kalan 3 bin metrelik imalatın tamamlanmasıyla sil baştan yenilenmiş olacak. Akyazı’nın kalbine inşa edilen bu altyapı, bölgeye uzun yıllar sorunsuz hizmet edecek.

Büyükşehir SASKİ’den yapılan açıklamada, “Bölgede yaşanan içme suyu sorunlarına Büyükşehir Belediyesi olarak hızla çözüm ürettik. İnşa ettiğimiz altyapıyla hem ciddi oranda su tasarrufu sağlayacağız hem de vatandaşlarımızı yaşadıkları su sorunlarından kurtaracağız. Akyazı için de durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşlemlerin tamamı bittiğinde 6 bin metrelik yeni bir hattın yapımına başlayacağız ve 11 bin metreyi yenilemiş olacağız. Bölgemize hayırlı olsun” denildi.