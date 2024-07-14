İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde “ASTERI” isimli bir tekneye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-21” operasyonunda; uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Kıskaç' operasyonlarının 21'incisi düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı.

Bu sabah İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde “ASTERI” isimli bir tekneye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-21” operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 1️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️Şüphelilerden 8️⃣‘inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi❗️????Sahil… pic.twitter.com/cPpxnWlKvT— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2024

Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan ve yakalanan 10 şüpheliden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle