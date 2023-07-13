Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 6 kilometrelik Beldibi grup yolunda asfalt hazırlığı yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahallelerindeki yolların konforunu artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor. Demirtaş Vadisi’nde bulunan Beldibi Mahallesi grup yolunun standartlarını yükseltmek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

6 kilometrelik Beldibi Mahallesi grup yolunun dar yerlerinde genişletme yapılırken yağmur suları ve dere geçişlerinin olduğu noktalara büzler konuldu. Asfalt öncesi hazırlıklara geçen Kırsal Hizmetler ekipleri, yolda dolgu ve sıkıştırma çalışması gerçekleştiriyor. Alt yapı ve asfalta hazırlama çalışmalarının ardından yol sathi asfalt ile kaplanacak.