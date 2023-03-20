Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki otel ve tatil sitelerine yeni içme suyu hattı kazandırıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’da beldeden mahalleye dönüşen büyük mahallelerde yeni içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarına devam ediyor. ASAT tarafından Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel, Payallar mahallelerinde 89 bin 370 metre yeni içme suyu hattı çalışması yürütülüyor.

OTELLER VE TURİSTİK SİTELERE YENİ HAT

Proje kapsamında Türkler Mahallesi’ndeki 34 otel ve siteler için planlanan yeni isale hattının yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Turizm bölgesine yapılan yeni şebeke hattı ile otellerin ve sitelerin tek hattan beslenmesi sağlanacak. Mevcut hat ise yerleşim yerlerine hizmet edecek. Otel sahipleri ve bölge halkının talepleri doğrultusunda Türkler’e yaklaşık 13 bin metre hat döşenerek 34 otele proje dahilinde abonelik verilecek. Ayrıca proje kapsamında her otele ultrasonik sayaç takılarak otellerin denetimi ile kayıp ve kaçak kontrolü de daha kolay takip edilecek.

MUHTAR ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR

Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Özellikle yaz aylarında turistik tesis ve tatil sitelerinin açılmasıyla birlikte yaşanan içme suyu sorunu bu çalışmayla artık ortadan kalkacak. Böylesine önemli bir alt yapı sorununu çözdüğü için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.