Alanya’da basın mensuplarıyla buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’ya bugüne kadar 2 milyar 673 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Alanya’ya iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, meclis üyeleri ile belediye bürokratları da hazır bulundu. İki günlük bir çalışma toplantısında Alanya’da temaslarda bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanyalı muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, turizmciler ve ticaret odası temsilcileriyle Alanya’nın sorunlarının çözümü noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

OTOBÜS GÜZERGAHLARINI GÜNCELLEYECEĞİZ

Alanya’nın 102 mahallesi olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, Alanya’nın öncelikli ihtiyaçlarına yönelik hizmet planlaması yapıldığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Alanya’da tüm kurum kuruluşlarla birlikte işbirliği halinde çalışmalar yapıyoruz. Ulaşım konusunda ekiplerimiz sık sık denetim yapıyor. Otobüslerin güzergâhlarının güncellenmesi konusunu meslek odamız ile işbirliği halinde yeniden belirleyeceğiz” dedi.

SİNEKLE YOĞUN MÜCADELE

Alanya’da sivrisinekle mücadele konusunda ekip sayısını attırdıklarını aktaran Başkan Böcek, “Sinekle mücadele konusunda dünyanın en üst seviye ilacı kullanılmaktadır, zehir değildir. İki üniversitenin laboratuvarında incelenmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak genel idareden aldığımız bütçe 2 milyon 688 bin nüfusa göre olsa da 25 milyona hizmet veriyoruz” diye konuştu.

ALANYA HALİ’NE 290 MİLYON HARCADIK

Basın mensuplarının Alanya Hal’in yapımına ilişkin soruya cevaplandıran Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz göreve geldikten sonra Alanya Hal’ine 290 milyon TL harcama yaptık. 100 milyon TL daha harcama yapılacak. Doğru bir proje olmamış. O halin öyle yapılmaması gerekiyordu. Dönemi kurtarmak için temel atmamak lazım. Öyle söyledikleri gibi Alanya Hal’inin yüzde 70’i tamamlanmamıştı. Göreve geldiğimizde Alanya Hal’inin yüzde 39’u tamamlanmıştı. Biz 11 projenin devam ettirilmesi noktasında karar aldık. Bunların yapımını sürdürüyoruz. Alanyaspor tesislerinin yapımı noktasında güncel kurla yaklaşık 70 milyon TL harcama yapıldı. Bir önceki Gençlik ve Spor Bakanı ile yaptığımız görüşme sonrasında Alanyaspor Tesisleri’nin bakanlık tarafından yapılmasını istedik. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Bu tesisler ile ilgili yapacağımız inceleme sonrasında son kararı vereceğiz.”

KREDİLERİMİZE ONAY BEKLİYORUZ

Antalya ve Alanya’da yapılacak altyapı çalışmalarına ilişkin 2022 yılında Fransız Kalkınma Ajansı’na yaptıkları 59 milyon TL’lik bir kredi başvurusunun kabul edildiğini aktaran Muhittin Böcek, ancak 2022 yılından bu güne kadar ilgili bakanlığın onayını beklediklerini, Hazine Garantisi de istemediklerini anlattı.

103 MİLYON EURO BORÇ ÖDEDİK

Önceki iki belediye başkanı döneminde Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği toplam borcun 58 milyon 800 bin Euro olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Biz göreve geldikten sonra 4 yılda 103 milyon 600 bin Euro borç ödedik” dedi. Alanya merkez arıtmasının yeniden yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Böcek, mevcut arıtmanın yanındaki Alanya Belediyesi’ne ait alanın tahsis edilmesi halinde projeyi hızla başlatabileceklerini, söz konusu yerin tahsisiyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile görüşeceğini söyledi.

DEVAM EDEN YATIRIM MİKTARI 650 MİLYON LİRA

Başkan Muhittin Böcek, Alanya’nın altyapı, içme suyu ve arıtma tesislerine yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Konaklı Arıtma ve Havalandırma Havuzu Rehabilitasyon İhalesi bugün yapılıyor. Bu ihale ile ön arıtma kaynaklı koku problemleri giderilecek ve tesis bütününde ekonomik ömrünü tamamlamış ekipmanlar yenilecektir. Mahmutlar Bölgesi’nin artan nüfusundan dolayı, nüfus artışına hizmet verebilmek için, Mahmutlara Arıtma Atık Tesisi’nin kapasitesi yükseltilecektir. Oba-Tosmur bölgesindeki arıtmamız tam kapasite çalışmaktadır. Bu tesislerinin yenilenmesi noktasında ihale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte 2025-2026 yıllarında yapılması planlanmaktadır. Demirtaş bölgesi Arıtma Atık Tesisi kanalizasyon ihalesi yapılmıştır. 2026 yılına kadar bu projenin tamamlanması ön görülmektedir. Alanya’da sözleşmesi imzalanan ve yapıma başlanan 9 alt yapı projesinin yatırım bedeli yaklaşık 650 milyon liradır.”

Toplantıda basın mensuplarının sorularını tek tek cevaplayan Başkan Muhittin Böcek, daha sonra ise gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.