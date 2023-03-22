MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi içerisine 25 milyon TL yatırım bedeliyle kazandıracağı 1 megavatlık güneş enerji santralinde 2 bin 895 adet panelin montajına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen güneş enerji santrali yatırımları Alaşehir’de sürüyor. Manisa gibi güneşli gün sayısının fazla olduğu bir ilde yapılan yatırımlar sonrasında doğal çevre de korunuyor. Bu kapsamda, 25 milyon TL yatırımla Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde kurulu gücü olan 1 megavatlık tesiste 2 bin 895 adet panelin montajına başlandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE ÇEVRE DOSTU TESİSLER KURULUYOR

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “25 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizin olduğu alana güneş enerji santrali inşa ediyoruz. Hayırlısıyla tesisimizde panel montajlarına başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mızın çevresini koruyacak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.