Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamalarında Ceylan Ertem sahne aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Alaşehirlilere müzik şöleni sunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında, Alaşehir’de ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı. Alaşehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen konseri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, ilçe protokolü ve çok sayıda Alaşehirli yurttaş izledi. Ceylan Ertem’in sahne almasıyla kurtuluş coşkusu zirve yaptı. Sevilen şarkıcı, seslendirdiği şarkılar ve performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkan Öküzcüoğlu’ndan Başkan Zeyrek’e Teşekkür

Konser sonunda sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Hep beraberiz. Kadın-erkek eğleniyoruz, eğleneceğiz. Anlamlı bir gün. Çünkü 5 Eylül, Alaşehir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü. Bu akşamın mimarı Mimar Ferdi Zeyrek. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar da, “Gazi Mustafa Kemal’in 30 Ağustos’ta başladığı kutlu yürüyüşün 102’nci yıl dönümünü yaşıyoruz. Alaşehir’imizin kurtuluşunu kutluyoruz. İyi ki varsınız. Hepimiz cumhuriyete sahip çıkacağımızı bir kez daha yüksek sesle haykırarak tüm dünyaya duyuracağız. Üzüm Festivali kapsamında yapılan etkinliklerde derece almış olan üretici arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Öküzcüoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Pınar, sanatçıya çiçek ve hediye takdim etti. Öte yandan Alaşehir Üzüm Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üreticilere de çeşitli hediyeler verildi.