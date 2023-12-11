Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkanlık, “TSK, şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim etti.” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, TSK'nın şehit olan askerin naaşını ailesine bavul içerisinde teslim edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ANKARA (İGFA) - Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.