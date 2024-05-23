Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Reklam Kurulu'nun son toplantısında 119 adet dosyadan 110’u mevzuata aykırı bulunurken, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Geleneksel ve dijital mecralarda; sağlık reklamlarından sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) reklamlarına, gıda takviyesi reklamlarından indirimli satış reklamlarına birçok sektörde reklam ve uygulama ele alınarak incelendi.

İndirimli satışlara ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bir firma tarafından çeşitli mecralar üzerinden yayınlanan kampanya ilanlarında indirimli satış süresi olarak 6 aylık sürenin belirlendiği tespit edildi.

Yapılan incelemede, “sezon indirimi” başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eder şekilde ve sürekli değişen ürünlerin dahil edilmesiyle kampanya yapılmasının, indirimli satış konusu ürün/kategori/kampanya kapsamı gibi hususlar hakkında tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı ve sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratılmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

Bu arada hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımlarında “anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan” ifadelerin kullanımının aykırı olduğuna karar verildi.

Reklam Kurulu yılın ilk beş ayında toplam 756 adet dosya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulandı.