Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar geçit vermedi. Yeni yılın ilk toplantısında 188 dosyada reklam durdurma ve 29,1 milyon TL'lik idari para cezası kararı alındı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun yeni yılın ilk toplantısına ilişkin kararları duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurulun 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelediği belirtildi.

Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 188 dosyaya 29,1 milyon lira para ve durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırırken 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Kurul ayrıca, aykırı bulunan dosyalardan 10'una ilişkin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin de uygulanması kararlaştırıldı.